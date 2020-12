Continuano i disagi che mostrano, anche se non ce ne era bisogno, come la Pontina sia diventata ormai una strada inadeguata, obsoleta e, soprattutto, pericolosa.

Questa mattina un uomo di 43 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir. La strada è stata chiusa, il traffico è andato in tilt, i pendolari sono stati costrettia riversarsi sulle complanari del tutto inadeguate a supportare il traffico che ogni giorno caratterizza l’unica strada che collega Latina a Roma.

“Purtroppo – spiega il segretario regionale dell’Ugl Lazio Armando Valiani – ci troviamo ancora una volta costretti a commentare un fatto di cronaca difficile da digerire e tutte le conseguenze che sono sopraggiunte. La nostra battaglia va avanti e chiediamo che Regione Lazio e Governo intervengano immediatamente per apportare le misure necessarie affinché la Pontina possa finalmente garantire la sicurezza e allo stesso tempo la certezza che chi si mette in viaggio per raggiungere la Capitale possa arrivare sul posto di lavoro o studio senza più dover affrontare vere e proprie odissee”.

Con le difficoltà dovute all’emergenza Covid ed il disagio di dover prendere i mezzi pubblici, in migliaia hanno ripreso ad utilizzare le automobili e ciò ha amplificato l’inadeguatezza della Pontina.

“Come già evidenziato in un precedente dossier da parte dell’Ugl Lazio, dunque, la Pontina si conferma una delle strade più pericolose d’Italia. Lo scorso anno – concude Valiani – abbiamo presentato un nostro studio che parlava di 768 incidenti negli ultimi tre anni che con 25 morti e 1343 feriti. A distanza di un anno e mezzo i numeri si sono fatti ancor più drammatici, ecco perché non c’è più tempo, ecco perché chiediamo a Governo e Regione Lazio di intervenire con estrema urgenza”.