Carreggiata chiusa in direzione Terracina all’altezza di Aprilia, a causa di un terribile incidente.

I fatti sono verificati questa mattina intorno alle sette.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di via Fossignano (km 42,700). Tantissimi disagi per i pendolari bloccati per ore e costretti a manovre complesse per accedere alle complanari.

Si registrano rallentamenti in via di smaltimento sulla carreggiata in direzione Roma, rimasta chiusa per circa trenta minuti per consentire l’intervento dell’eliambulanza.

Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto un trattore e un furgone che, in seguito all’urto, si è ribaltato e incendiato. Due persone sono rimaste ferite.

A causa dell’incendio e del gasolio disperso, è necessario ripristinare l’asfalto nel tratto interessato. Il personale Anas è sul posto per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata.