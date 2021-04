Mattinata nera per i pendolari della Pontina. Prima delle 9 c’è stato un incidente al chilometro 54+400, in direzione Roma. Si è trattato in particolare di un tamponamento sulla corsia di marcia lenta. Sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Intanto si sono formate lunghe code tra la strada Fossetto e Campoverde.

Prima ancora altri problemi al chilometri 31+100, sempre verso Roma per un veicolo in panne. Molti automobilisti sono rimasti bloccati tra Laurentina e Pomezia. Il mezzo alle 10 è stato rimosso.