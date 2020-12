Parte sotto la scure dell’ennesimo incidente la settimana per i pendolari sulla Pontina.

Lo scontro, avvenuto all’altezza di pomezia, ha mandato in tilt il traffico bloccando la strada e le compkanari su cui le auto si sono riversate in cerca di una via di fuga.

Sul posto sono intervenute oltre alle forze dell’ordine anche i sanitari del 118 anche se non ci sarebbero feriti gravi.

La situazione sta tornando progressivamente alla normalità ma l’inadeguatezza dell’unica strada che collega Latina a Roma resta evidente.