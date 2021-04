Partono giovedì 15 aprile i lavori di nuova pavimentazione della Pontina a cura di Anas (Gruppo FS italiane). Sono previste limitazioni al transito in orario notturno, in entrambe le direzioni di marcia.

Gli interventi sul manto stradale dureranno per circa 4 mesi e interesseranno entrambe le carreggiate, in tratti saltuari, dal km 47,800 (Aprilia) al km 74,400 (Latina).

Nella prima fase i lavori verranno eseguiti sulle complanari tra i km 70,420 e 74,400 a Latina e per contenere i disagi al traffico saranno eseguiti in orario notturno. Successivamente verrà dato seguito ai lavori sull’asta principale a partire dal Km 66 in entrambe le direzioni.