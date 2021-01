Incidente sulla Pontina all’altezza di Spinaceto un’ora fa. Il sinistro ha coinvolto un veicolo e una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

La carreggiata in direzione Latina, all’altezza del km 14, è infatti chiusa. Al momento il traffico in direzione Latina viene deviato sulla complanare e le code sono in aumento tra via Cristoforo Colombo e via Vallerano.