Un incidente è avvenuto prima delle 15 fa sulla Pontina in direzione Roma, all’altezza di Aprilia, in particolare del centro commerciale. Due auto, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate. Il traffico ne ha subito risentito, si sono già formate code verso la Capitale.

Si raccomanda agli automobilisti in viaggio sulla SS148 di fare particolare attenzione e usare la massima prudenza.