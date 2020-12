Ennesimo incidente stradale questa mattina manda in tilt la Pontina. Il traffico è letteralmente paralizzato in direzione Latina con lunghissime file che si sono formate rapidamente.

L’incidente si è verificato all’altezza del centro commerciale Aprilia 2. Sul posto sono intervenute oltre alle forze dell’ordine anche i sanitari del 118.

Un’auto dopo l’impatto ha invaso una delle corsi impedendo il passaggio. Molti pendolari si sono riversati sulle strade parallele optando per le uscite di Ardea e della Pontina vecchia.

L’inadeguatezza, in termini di sicurezza, della pontina continua ad essere uno dei gap non ancora superati per quella che era e resta l’unica strada che collega la provincia di Latina a Roma.