Solito pomeriggio di sofferenza per chi percorre la strada statale 148 Pontina.

In pieno pomeriggio, proprio quando l’arteria si riempie di pendolari, un incendio di sterpaglie a bordo strada ha provocato un fumo molto denso che rende complicata la circolazione stradale.

Le fiamme si sono sviluppate all’altezza dell’uscita di Casalazzara in direzione di Latina.

Già subito dopo Pomezia le auto si sono incolonnate e si registrano lunghissime file.

Sul posto, nel tentativo di ripristinare la normale viabilità, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e le forze dell’ordine.

Per i pendolari, costretti giornalmente a percorrere l’arteria per motivi di lavoro, purtroppo non si tratta certo di una novità.