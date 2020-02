Ennesima giornata inizia sotto il segno delle lunghe code sulla Pontina.

A causa di un camion in panne sulla carreggiata il traffico è paralizzato. Il disagio si è creato da via Tufello a via dei Rutuli.

Le auto si sono riversate sulla Pontina vecchia e sull’Apriliana incapaci di sostenere il flusso che ogni mattina si concentra verso la Capitale.

Il tutto dopo la giornata nera di ieri, 11 febbraio, quando due incidente verso Latina hanno reso il rientro da Roma una vera e propria odissea.