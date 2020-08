Giornata nera sulla Pontina oggi a causa dell’ennesimo incidente.

Lo scontro si è verificato verso Latina all’altezza di Castel di Decima. Immediatamente si sono formate lunghe code e si sono sommati i disagi per i pendolari costretti a restare fermi sotto il sole cocente.

Il tamponamento, infatti, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un camion ed un’auto, provocando il ferimento di una persona e danni alle barriere stradali.

Attualmente è attiva la chiusura della corsia di marcia per permettere la rimozione dei mezzi incidentati.

Sul posto è presente il personale Anas per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.