Pontina direzione Roma completamente bloccata a causa di un incidente che ha visto diverse auto coinvolte in un tamponamento a catena.

Disagi a non finire per i ooendolari che anche oggi sono costretti a subire i limiti, anche in termini di sicurezza, di una strada sempre più inadeguata sotto ogni profilo ed in particolar modo a supportare il traffico che si riversa verso e dalla Capitale.

Sul posto immediato l’interveto delle forze dell’ordine e del personale del 118. Non ci sarebbero feriti gravi anche se una persona avrebbe avuto esigenza di essere trasportata in ospedale.

La strada è ancora bloccata per consentire di effettuare i rilievi e comprendere la dinamica anche se dai primi dati emersi a causare l’incidente sarebbe stato anche l’asfalto bagnato dalle piogge di questi ultimi giorni.