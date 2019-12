Pontina ancora bloccata direzione Roma.

Causa lavori per il rifacimento del guardrail e la chiusura parziale della carreggiata, per effettuarli in sicurezza, arrivare a Roma è un viaggio della speranza.

Dalle 13 circa lunghe code si sono rapidamente formate verso la Capitale già all’altezza di Castel Romano.

Intasate anche le complanari che, ancora una volta, si sono dimostrate incapaci di sostenere il flusso di veicoli che caratterizzano costantemente l’unica strada di collegamento tra Latina e Roma.