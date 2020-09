Lunghe code si sono registrate questa mattina sulla Pontina in direzione della Capitale.

Intorno alle 8 a causa di un incidente stradale la carreggiata è stata provvisoriamente chiusa in direzione Roma al chilometro 28,800 all’altezza Pomezia.

Il traffico è stato deviato lungo via Naro provocando code per circa 7 km che hanno comportato l’intervento di squadre Anas e della polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

La carreggiata è stata riaperta al traffico intorno alle 9 e 30 ma resta chiusa la corsia di marcia e permangono code.