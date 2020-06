Situazione drammatica quella che si presenta sulla Pontina. Dopo l’incidente che si è verificato questa mattina le auto sono ancora incolonnate.

Lo scontro tra un trattore ed un furgone che si è ribaltato prendendo fuoco si è verificato poco dopo le 7.

Alle 14:30 il traffico è ancora completamente bloccato.

E’ stata riaperta invece la carreggiata verso Roma che era stata provvisoriamente chiusa per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza che ha trasportato l’uomo alla guida del trattore, in gravissime condizioni, in un ospedale romano.

La chiusura della strada in direzione di Latina è stata necessaria oltre che per i rilievi e rimuovere i mezzi anche per rimuovere i residui di gasolio e i detriti di asfalto.