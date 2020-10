A causa di un incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 7 Appia all’altezza del chilometro 89,300 a Pontinia.

L’incidente, si è verificato tra una Land Rover e una Ford Focus. Dopo l’impatto la Rover si è ribaltata ed è finita nel canale.

sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i Vigili del Fuoco supportati anche dai volontari dell’Anc Sabaudia e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico in direzione Terracina viene deviato sulla Migliara 53 e il traffico in direzione Roma sulla Migliara 55.

Gravi le condizioni dell’uomo alla guikda della Ford tanto che è stato necessario per il suo trasporto in ospedale l’intervento del’eliambulanza.

Per fortuna è illeso l’uomo al volante dell’auto uscita fuori strada.