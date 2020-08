Una delle infrastrutture principali per la viabilità sul litorale pontino. Uno dei “canali” di sfogo per il traffico che affolla la marina di Latina in queste settimane di caldo torrido è diventato il simbolo del caos amministrativo e dell’incertezza.

Si tratta del ponte sul Mascarello, croce e delizia di una città che vede quello che dovrebbe essere una risorsa dimezzato nelle aspirazioni e nella logistica.

Il ponte era stato chiuso a causa della inadeguatezza in termini di sicurezza a dicembre 2019. Vietato l’accesso a auto e mezzi. Poi una lenta agonia tra riaperture promesse e mai realizzate confluite i primi di luglio 2020, in piena stagione estiva, con la chiusura definitiva tramite la messa in posa dei guard rail in cemento.

Il ponte sino ad allora era era percorribile a piedi e in bicicletta. La seconda metà di luglio è stata effettuata la prova statica sul ponte ma di riaperture al traffico dei mezzi neanche l’ombra.

“Sono state spese somme rilevanti per non arrivare a nulla. Si tratta dell’ennesima presa in giro maturata a danno della nostra comunità e di una risorsa come il litorale dovrebbe rappresentare. Ad oggi non siamo ancora riusciti a comprendere quale sia lo stato di salute del ponte. Se è pericolante lo è per tutti, se non lo è ed consentito il passaggio di ciclisti e pedoni non comprendiamo – spiega l’ex consigliere comunale di Forza Italia, Fausto Furlanetto – perchè non sia stata valutata la possibilità almeno di riaprirlo al traffico di mezzi, esclusi quelli pesanti magari, e applicando il senso unico alternato”.

Quello che si contesta è che si siano investite risorse senza arrivare, neanche in modo parziale, a risolvere il problema del traffico sul litorale di Latina.

“La sommarietà con cui questa amministrazione affronta le problematiche che si presentano, nonchè l’incapacità di programmare interventi risolutivi a vantaggio delle imprese, delle attività commerciali e dei cittadini stanno uccidendo – conclude Furlanetto – ogni ipotesi di sviluppo per il nostro territorio”.