Fratelli d’Italia di Terracina ha partecipato, ieri mattina, ad un sopralluogo presso il Ponte Maggiore, sul fiume Linea.

Gli assessori all’urbanistica e patrimonio del Comune di Terracina, Pierpaolo Marcuzzi e Danilo Zomparelli, insieme al parlamentare europeo Nicola Procaccini, a Fabio Minutillo, al dottor Vincenzo Di Girolamo e ad Augusto Rossi, hanno voluto lanciare un appello alla provincia e all’Anas affinché intervengano urgentemente per la sistemazione dell’importante infrastruttura.

Il ponte è stato danneggiato nell’aprile del 2019 da un tir in manovra e da allora è praticabile solo grazie ad un notevole restringimento di carreggiata che sta creando molti disagi.

Alcuni residenti della zona, presenti nel corso del sopralluogo hanno testimoniato le proprie difficoltà per raggiungere le proprie ed i luoghi di lavoro.

Da qui la richiesta alla Provincia e all’Anas – rispettivamente competenti per il ponte e per la strada statale Appia – di intervenire con urgenza e velocità. L’appello è stato lanciato con forza anche dal sindaco Roberta Tintari a cui l’amministrazione provinciale ha garantito un sopralluogo già per lunedì mattina.

“Si tratta di una infrastruttura importante – hanno affermato gli amministratori – per garantire i necessari servizi di collegamento a migliaia di cittadini del nostro territorio di cui abbiamo raccolto l’appello per sensibilizzare nuovamente gli enti competenti”.