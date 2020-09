questo è, 39 anni di Formia. Il suo gesto, compiuto domenica scorsa, è salito alla ribalta delle cronache nazionali. Di stranza presso il reparto dei vigili del fuoco di Verona, Marino ha esso a rischio la sua vita per cercare di salvare quella di un’altra persona. Un gesto che fa parte dei rischi del mestiere, ma poi ci vuole l’indole dell’eroe, appunto, per passare dalla teoria alla pratica. Purtroppo, stavolta, il suo gesto non è servito a salvare la vita della persona che ha cercato di soccorrere. E proprio questo è il cruccio di Danilo, che ai suoi colleghi, una volta tornato al lavoro, ha detto solo: «Ho fatto solo il mio lavoro, stavo pensando solo a quello, e al dispiacere di non aver salvato una vita». Il pompiere pontino ha trascorso 5 ore nelle acque, gelide, dell’Adige, con la forza della piena che lo trascinava costantemente a valle. E’ stato trasportato per ben 16 chilometri prima che i suoi colleghi riuscissero a recuperarlo. L’episodio domenica sera, intorno alle 21 e 30, quando un medico della Croce Rossa si è accorto che sul Ponte Pietra, nei pressi di Verona, c’era un ragazzo appoggiato al parapetto che urlava disperatamente dicendo: «Non voglio più vivere», prima di gettarsi nel fiume. Sul posto sono immediatamente intervenuti due poliziotti che sono riusciti ad afferrare il ragazzo, si sono aggrappati ad un ramo e lo hanno quasi trascinato a riva. In quel frangente arrivava la squadra con Danilo Marino. L’uomo si è proteso verso l’aspirante suicida e lo ha afferrato, ma il ramo che li teneva ha ceduto, scaraventandoli entrambi nel fiume. Purtroppo il suicida sembra essere riuscito nel suo intento, visto che di lui non ci sono ancora tracce nonostante le ricerche serrate. Marino, invece, è stato individuato qualche chilometro più a valle, all’altezza del ponte che attraversa Zevio, cittadina a sudest del capoluogo. Lì è riuscito ad assicurarsi ad un argine, così che i suoi colleghi sono riusciti a tirarlo in salvo. Un’avventura lunga 16 chilometri e durata circa 5 ore. Ovvio che al momento del salvataggio fosse in ipotermia. Ricoverato all’ospedale di Borgo Trento, ci ha messo qualche ora per riprendersi ed essere dimesso.