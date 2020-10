Numeri di una stagione di super lavoro, quelli comunicati durante la conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio a Latina.

Sono quelli della polizia stradale del capoluogo, guidata dal nuovo comandante Gian Luca Porroni, che dal primo giugno ad oggi, 14 ottobre, ha messo in campo quasi 1400 pattuglie, rilevato 215 incidenti, di cui 84 solo con danni ai veicoli, 124 con feriti, sette mortali.

Un lavoro certosino per contrastare quei comportamenti che mettono in pericolo non solo la propria incolumità, ma anche e soprattutto quella degli altri, come il mancato rispetto dei limiti di velocità, l’uso del telefonino alla guida, il corretto utilizzo di cinture di sicurezza e dispositivi di sicurezza per bambini.

Tra i risultati raggiunti, di particolare interesse quelli relativi alle persone denunciate per guida sotto l’effetto di alcolici, 42, e per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 15. Quasi 100 le patenti ritirate e 155 le carte di circolazione sequestrate, circa 9mila invece i punti patenti decurtati.

Il comandante Porroni ha raccomandato agli automobilisti la massima prudenza: “Purtroppo in molti casi gli incidenti avvengono per distrazione proprio per l’uso del telefonino alla guida. Occorre poi utilizzare le cinture di sicurezza e assicurare i bambini ai seggiolini. Anche in questo caso abbiamo constatato che molti genitori tengono i bambini in braccio nell’abitacolo dell’auto, è una cosa molto pericolosa”.