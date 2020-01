Conferenza stampa fiume per il Partito democratico a Roma.

Il titolo è emblematico “Parlateci della mafia” ed è stata organizzata a poca distanza dalle dichiarazioni fornite dal pentito Agostino Riccardo.

L’incontro, alla presenza del segretario provinciale del Pd di Latina, Claudio Moscardelli, del vicepresidente dei senatori Pd e capogruppo in commissione Antimafia, Franco Mirabelli, del senatore Bruno Astorre, segretario regionale del Pd nel Lazio, si è svolto nella sede del Pd al Nazareno.

“Tutto il rapporto con la politica non è ancora stato disvelato – spiega Moscardelli – come testimoniano le dichiarazioni che i pentiti in sede processuale fanno in relazione al supporto, all’impegno e alle attività di esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega a Latina. Vogliamo che la magistratura faccia chiarezza. Non bastano da parte dei diretti interessati le smentite di rito perché sono vicende che riguardano in profondità le ferite che sono state portate alla nostra comunità da questo clan criminale feroce che per un certo periodo ha letteralmente dominato la città”.

L’inchiesta “Alba Pontina” secondo gli esponenti del Pd, sul presunto voto di scambio che coinvolgerebbe esponenti della destra a Latina “non e’ una vicenda locale, ma nazionale”.

“Abbiamo attivato la commissione Antimafia e a fine mese audiremo il procuratore Prestipino sul tema mafia-politica a Latina. Il Pd – interviene Mirabelli – fa la lotta alla mafia davvero e denuncia da tempo la presenza di associazioni criminali nel capoluogo pontino. Il problema è cosa dice chi in questi anni ha governato Latina senza reagire di fronte a una presenza criminale che ormai da tempo la magistratura ha disvelato e chi oggi e’ coinvolto con la partecipazione dei propri esponenti nelle vicende di cui parlano i pentiti. Hanno qualcosa da dire? Il quadro che e’ emerso dall’inchiesta e’ di una criminalità organizzata forte, invasiva, che ha condizionato ordini professionali, commercio, tutti i gangli della società civile. E lo ha fatto con metodi mafiosi, con una capacita’ di violenza e intimidazioni che non ha molti paragoni”.

“Noi non vogliamo essere giustizialisti – ha continuato Mirabelli – ma pensiamo che un partito politico, quando ci sono personaggi di quel peso coinvolti dalle dichiarazioni dei pentiti, pentiti la cui affidabilità è stata riconosciuta da sentenze passate in giudicato in rito abbreviato. Quando pentiti fanno quelle ipotesi, che sono anche ipotesi di reato che spetta alla magistratura verificare, i partiti non possono stare zitti, non possono non prendere le distanze”.

Il Pd della provincia di Latina, in questi mesi ha fatto richiesta di una presenza della commissione Antimafia a Latina.

“Vogliamo – conclude Moscardelli – che questo rapporto con la politica sia completamente disvelato. In questa inchiesta le dichiarazioni dei pentiti stanno mettendo a nudo una situazione che noi abbiamo denunciato da tempo: la commissione Antimafia e’ stata protagonista con la missione del 2014 e con le audizioni del 2016 e 2017 nel dare forza alla reazione dello Stato, che ha portato alle inchieste “Don’t touch”, “Alba Pontina” e “Arpalo” dove si e disvelata l’azione di un’associazione, un clan che e’ un’organizzazione criminale a cui e’ stato finalmente contestato il metodo mafioso e che ha condizionato la vita politica, economica e sociale di Latina“.

A rincarare la dose il segretario regionale del Pd nel Lazio.

“La provincia di Latina, che è una delle province più attive da un punto di vista – conclude Astorre – economico, penso al settore farmaceutico, agroalimentare e non solo, non può permettersi che la criminalità organizzata influenzi così la vita economica e politica Chi da più di 20 anni governa Latina e la sua provincia ha una responsabilità oggettiva, affinché questa lotta venga fatta per stroncare la criminalità e consenta alle energie vive di emergere”.