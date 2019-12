Deve scontare una condanna a 7 anni di reclusione per spaccio di droga.

Per questa ragione Pietro Canori, 69 anni di Priverno, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Terracina.

L’uomo si trova ora nel carcere di Latina,

Già in passato era stato condannato per reati simili e si era reso latitante in terra spagnola.

All’epoca fu inserito tra i 30 latitanti più pericolosi e arrestato grazie al coordinamento del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale di polizia criminale di Madrid.

Il 69enne è stato accusato, a 20 anni, di diversi episodi tra rapine, furti, ricettazione, ma anche in estorsioni e associazioni per delinquere.

Quando ha visto gli agenti si è consegnato senza opporre resistenza.

Nel 2008 fu resa esecutiva la confisca del suo patrimonio sulla base di un’inchiesta del 2004 che aveva portato al sequestro di beni mobili e immobili riconducibili all’imprenditore edile, per 2 milioni e 200mila euro.