Si è tenuta questo pomeriggio la Conferenza dei Sindaci della provincia di Latina. Un meeting utile per fare il punto tanto sulla situazione sanitaria, quanto sulla campagna vaccinale nella nostra Provincia. Presente anche la neo direttrice Generale della ASL, la dottoressa Cavalli, che ha relazionato sullo stato dei contagi e sulle prospettive di riduzione della pandemia a breve/medio termine rese possibili dai vaccini.

Il resoconto dell’incontro è stato postato on line dal sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, che ha sottolineato come: “Con ogni probabilità tra 7/10 giorni avremo il picco dei ricoveri e dei contagi, dopodiché dovremmo assistere a un progressivo calo dei contagi e dei ricoveri, grazie alla campagna vaccinale che ancora non è entrata nel pieno del suo potenziale. Stiamo, quindi, molto attenti ai nostri comportamenti così da contenere i contagi e accelerare questo processo”.

Quindi si passa al punto della situazione attuale: “Nel mese di aprile tutte le persone over 80enni saranno vaccinate, quelle che non si sono ancora prenotate saranno individuate attraverso i Medici di famiglia, chiudendo così definitivamente la 1° fase che, oltre agli over 80enni, ha riguardato anche la vaccinazione del personale sanitario. Gli operatori sanitari che non hanno aderito alla vaccinazioni saranno costretti, con ogni probabilità, a vaccinarsi così come prevede la legge che si sta pensando di fare”.

Come già anticipato da queste pagine, anche la conferenza dei sindaci conferma che: “Tra qualche giorno i Medici di famiglia riceveranno molte più dosi di vaccino per poter vaccinare i loro assistiti. La vaccinazione proseguirà oltre che per i fragili per tutti gli altri secondo scaglioni relativi all’età.

Attualmente si possono prenotare le persone dai 68/69 anni in su, tra qualche giorno sarà la volta anche dei 66/67enni e questo sarà un traguardo importante visto che la mortalità per Covid è molto alta tra le persone che hanno più di 65 anni”.

Quindi la conclusione con la previsione di quello che potrà essere da qui a qualche settimana: “La nostra Asl prevede che nel mese di maggio sarà stato raggiunto un elevato numero di persone vaccinate; ad oggi si somministrano in media 1500 vaccini al giorno, ma con l’arrivo dei vaccini monodose Jhonson & Jhonson il numero delle dosi aumenterà notevolmente e di conseguenza delle persone vaccinate.

Le prime dosi del vaccino J&J saranno destinate ai carcerati e al personale carcerario e poi messe a disposizione di tutti”.

Il sindaco, poi, chiudo con quello che suona come uno slogan: “Non abbiamo paura del vaccina, abbiamo paura del covid…”