Un’indagine lampo ha permesso, ai carabinieri di Aprilia, di risalire ai quattro giovani che ieri sera hanno aggredito un 71enne in zona Borgata Agip.

A quanto risulta, l’anziano avrebbe affrontato i ragazzi, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, brandendo un manganello telescopico. Per tutta risposta, i giovani lo hanno colpito con un caso da motociclista.

I quattro sono stati denunciati, per lesioni aggravate in concorso ed omissione di soccorso, mentre la vittima ritenuta responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le condizioni del 71enne, attualmente ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, sarebbero serie ma stabili.

Poco dopo l’aggressione, è arrivata la denuncia social del presidente del comitato di quartiere Adriano Lemma: “Questa sera in Borgata è successo una cosa molto grave, non so come sono andati i fatti, ma G.B. è stato attaccato da 4 ragazzi che lo hanno lasciato per terra sanguinante e privo di conoscenza, ragazzi che da giorni frequentavano la zona a modo di baby gang, e con aria minacciosa e già avevano risposto male a gente del posto, conclusione G. è all’ospedale con trauma cranico, controllate chi frequentano i vostri figli, visto che erano amici di ragazzi della zona”.