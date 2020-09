La Polizia di Cisterna di Latina prosegue il proprio impegno nell’attivita’ preventiva e repressiva dei reati di genere.

Il giudice per le indagini preliminari di Latina ha emesso la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare a carico di un uomo di Cisterna.

Si tratta di un 42enne, autore di continui maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre, peraltro invalida e con gravi problemi di deambulazione.

Gli accertamenti svolti dai poliziotti del commissariato hanno infatti portato alla luce la vicenda familiare che ha visto, nel corso del tempo, l’uomo picchiare in più circostanze la donna, spesso reclusa nella propria stanza da letto e costretta a consumare i pasti in solitudine e ad espletare in quello stesso posto i bisogni fisiologici.