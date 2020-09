Pestato a sangue e gettato ai bordi della strada. Questa la disavventura vissuta da un giovane, di 29 anni, di Latina.

Lo hanno trovato ai bordi della strada statale Pontina, in un tratto tra Sabaudia e Latina, gettato li dopo essere ridotto in fin di vita.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma le sue condizioni sono apparse da subito serie. Per questo i medici decidevano di trasferirlo in terapia intensiva. Adesso è in coma e la prognosi resta riservata.

Stando alle prime indagini svolte dai carabinieri, il giovane è il figlio di un noto esponente della malavita di Latina.

Per questo gli investigatori hanno concentrato le loro attenzioni sull’ambiente della malavita. Sul tavolo diverse ipotesi, tutte plausibili. Magari un regolamento di conti. Oppure si tratta di un avvertimento per la famiglia, o di una punizione per qualche tipo di sgarbo.

Insomma, al momento del ritrovamento il ragazzo presentava diverse ferite alla testa ed al volto, oltre alla frattura del braccio sinistro e giaceva al suolo privo di sensi.