Un pestaggio, una sorta di spedizione punitiva nei confronti di un connazionale, è costata la denuncia ad un gruppo di giovani indiani.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Borgo Grappa erano partite dalla denuncia sporta da un altro giovane, sempre di origine indiana, di 25 anni, lo scorso 14 dicembre.

Ieri, a conclusione delle indagini, i militari della stazione del Borgo sono risaliti all’identità degli aggressori, cinque giovani tra 26 e 36 anni, tutti di origine indiana. Per loro è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di “lesioni in concorso e minacce”.

Le prove raccolte ai danni del branco vengono definite ‘inconfutabili’; nel corso dell’episodio delittuoso i cinque avevano utilizzato un’arma da taglio e bastoni di legno per picchiare la vittima.