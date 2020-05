Una nota inviata al prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, al sindaco di Latina, Damiano Coletta e al questore di Latina, Michele Spina.

Una richiesta di chiarimenti necessaria su un comparto, e il relativo indotto, quello della pesca sportiva su cui gravavano incertezze ed interpretazioni inaccettabili.

E’ quella che ha portato nell’arco di poche ore ad un incontro tra il sindaco, Nadia Roma e Maurizio Scalia, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione “Noi & il Mascarello”, quest’ultimo firmatario della nota, Fabrizio Proietti, in rappresentanza degli esercenti e Domenico Esposito in rappresentanza del circolo subacqueo Astrea.

Sul tavolo la situazione che si è venuta a creare a seguito dell’emanazione del decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e dopo l’emissione delle FAQ con le quali la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che l’attività di pesca sportiva rientra nelle “attività sportive individuali” liberamente esercitabili con l’adozione di adeguate misure di prevenzione dal contagio da Covid-19.

In molte Regioni, come Toscana, Liguria e Puglia, infatti, le misure del decreto sono state recepite ammettendo i cittadini all’esercizio di attività che, per loro stessa natura, implicano “distanziamento sociale” e zero rischio contagio, come la pesca sportiva, precisando che tale esercizio può essere effettuato in tutte le forme, da riva ovvero dall’imbarcazione da diporto con un limite di due persone a bordo.

In altre, però, come il Lazio, le indicazioni del decreto sono state disattese escludendo dell’esercizio della pesca sportiva e in particolare la subacquea sia da terra che da natante.

Nella lettera si sottolineava anche come “in molti comuni litoranei i sindaci e le capitanerie di porto stanno vietando la pesca in apnea, anche laddove sarebbe possibile effettuarla con ingresso al mare partendo dalla riva”.

Eppure a domanda specifica rivolta alla presidenza del consiglio dei ministri se sia possibile fare pesca sportiva, la risposta è stata chiara ed esaustiva tanto da non giustificare il divieto di tale pratica.

“È possibile – hanno spiegato – in quanto rientra nell’ambito delle attività sportive individuali, che sono consentite. Devono comunque essere seguite le regole generali valide per ogni attività sportiva e per gli spostamenti”.

“E’ evidente – spiega Maurizio Scalia – l’assurdità della situazione in cui ci eravamo venuti a trovare e rispetto alla quale era indispensabile fare chiarezza. Siamo più che soddisfatti quindi delle risposte avute dal sindaco Coletta che è stato molto chiaro rispetto a cosa sarà consentito fare nel nostro settore già dai primi giorni della prossima settimana. Il sindaco si è impegnato ad emanare un’ordinanza con cui si aprirà all’esercizio della pesca sportiva da terra ma anche con le imbarcazioni. Rientra pertanto ogni forma di protesta che avevamo paventato anche al prefetto rispetto a quella che avevamo considerato come una vera e propria discriminazione”.

Scelta quella di consentire la pesca sportiva avvalorata anche dal report che il Coni ha presentato al ministro Spadafora, redatto dal Politecnico di Torino “Lo sport riparte in sicurezza”. che classifica gli sport per livello di rischio, report nel quale la pesca sportiva è stata classificata “sport a rischio 0”.

M anche scelta che implica la massima responsabilità.

“Nel momento in cui l’ordinanza avrà efficacia avremo – spiega il presidente Nadia Roma – accesso al mare. Il nostro compito sarà quello di rispettare, sempre e rigorosamente, le disposizioni in materia di sicurezza per l’emergenza Covid 19 e le misure previste onde evitare gli assembramenti rispettando le distanze di sicurezza anche durante la fase di scarrellamento. Ci stiamo battendo per quello che consideriamo un nostro diritto a cui non vorremmo rinunciare per alcun motivo al mondo, soprattutto, per negligenza”.

Tra i temi trattati nel corso dell’incontro quello riguardante l’indotto.

“E’ importante – spiega Proietti – che sia data la possibilità anche alle attività commerciali che vendono articoli da pesca di tornare operativi. Se apre il settore non hanno ragione di restare chiusi anche perchè i pescatori non avrebbero modo di reperire le attrezzature di cui necessitano. Siamo felici di aver constatato nel sindaco la disponibilità a farsi portavoce di questa problematica al prefetto e siamo fiduciosi di una risposta positiva. Aprire rispettando tutte le più scrupolose misure di sicurezza è possibile”.