Questa mattina i poliziotti della Questura di Latina hanno proceduto al trasferimento in una comunità di un 16enne, colpevole dei reati di “atti persecutori e, in concorso con altra persona nota, di lesioni personali aggravate”.

Le vessazioni sono state compiute nei confronti della ex fidanzata del giovanissimo, 17enne.

Lei aveva deciso di interrompere il loro rapporto a causa dell’atteggiamento ostile e intimidatorio che il ragazzo le riservava.

Da quel momento iniziava una serie di continue telefonate e messaggi tramite i “social” Whatsapp e Facebook, contenenti minacce e vessazioni. Come se non bastasse, il ragazzo è arrivato ad organizzare una vera e propria “imboscata”, concretizzatasi con un’aggressione fisica. Assieme ad un complice, l’ha scovata in una pizzeria di Latina e l’ha picchiata, costringendola a ricorrere alle cure di un medico. Per lei il referto parla di lesioni giudicate guaribili in giorni 15 giorni.

Un episodio che, unito alle indagini della Polizia di Stato che hanno ricostruito l’intera vicenda, ha portato al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha deciso di collocare il giovane in una comunità della capitale.