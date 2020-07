Uno schianto terribile, tanto che sulle prime si è temuto il peggio.

Così hanno raccontato gli abitanti di via Roccagorga, a Sezze, in merito a quanto successo intorno all’una.

Un uomo, 40enne di Sezze, ha perso il controllo della sua moto mentre transitava lungo l’arteria che collega Sezze a Roccagorga.

Subito dopo l’entrata del parcheggio del campo sportivo, andando da Sezze verso Roccagorga, il centauro ha perso il controllo del mezzo. Probabilmente, dopo giorni di caldo torrido, la poca pioggia caduta poco prima aveva reso il fondo stradale scivoloso.

Nella sua corsa incontrollata, il mezzo ha sradicato alcuni cartelli stradali ed una recinzione, prima di fermarsi dopo l’urto con un albero.

Sul posto, assieme al 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Sezze. La prima diagnosi è stata di trauma cranico con codice rosso. L’uomo è comunque sempre rimasto cosciente.

Vista la violenza dell’impatto, i sanitari hanno preferito far intervenire l’elicottero, che ha portato il ferito al Santa Maria Goretti. Oltre alle fratture appurate, infatti, la paura è che possano esserci ferite interne non ancora diagnosticate. Si teme per i reni.