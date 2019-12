Quando le criticità stringono e le idee sono poche si gioca al riciclo.

In fondo a Natale non è anomalo che qualcuno, non sapendo dove mettere le mani, riproponga il dono riciclato.

Così ha fatto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, confidando forse che nessuno se ne accorgesse.

Tanto è che mentre i pendolari sono esasperati e a suon di incontri e dialogo con Trenitalia cercando risposte rapide ed esaustive, il presidente e leader del Pd regala, di nuovo, 800 milioni di euro destinati all’acquisto di nuovi treni e per migliorare le infrastrutture delle ferrovie Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana – Viterbo.

Peccato che si tratti dello stesso annuncio effettuato dall’assessore regionale alla mobilità, Mauro Alessandri, esattamente un mese fa, a novembre 2019, nel corso di una conferenza stampa in pompa magna che si è tenuta oggi presso la Sala Tevere del palazzo della Regione Lazio.

Strategia, tra l’altro, già utilizzata in questi anni dal governatore del Lazio.

Era accaduto nel 2016, nel 2017 e nel 2018 con l’annuncio dell’imminente arrivo della terapia neonatale al Goretti di Latina.

Reparto ancora al palo.

Era accaduto con la realizzazione concreta di un Dea di II livello all’ospedale Goretti di Latina.

Ad oggi ancora da definire. E sono solo alcuni esempi a cui si potrebbe aggiungere il piano dei rifiuti, gli investimenti per l’occupazione, l’uscita dal commissariamento.

Va bene che sotto Natale siamo tutti più buoni.

Ma pensare che i cittadini accettino supinamente i regali riciclati non serve certo a sollevare i pendolari dalle criticità che ogni giorno sono costretti ad affrontare tra sovraffollamento, ritardi, guasti, cancellazioni dei treni nonchè stazioni che sono ridotte alla stregua di gruviera.