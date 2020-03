di Daniela Pesoli – Da ieri sono in vigore gli orari estivi di Trenitalia, adottati in anticipo di concerto con la Regione Lazio per limitare i disagi dei viaggiatori nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma da Minturno l’associazione dei pendolari del sud pontino evidenzia alcune criticità.

“Non è vero – sottolineano i pendolari – che sia stato applicato l’orario festivo, bensì un orario specifico che non tiene conto delle problematiche di tutti quei lavoratori che sono, nonostante il blocco delle attività, ancora al lavoro perché impegnati in fabbriche, nei servizi pubblici, nella sanità e nelle forze dell’ordine e che debbono raggiungere Roma e le stazioni intermedie ogni giorno”.

Secondo l’associazione, la stazione di Minturno Scauri non sarebbe raggiungibile al ritorno nel pomeriggio con un buco orario dalle 14.53 alle 19.56, mentre verso Roma ci sarebbe uno stop dei treni dalle ore 11.38 alle ore 20.38.

“Minturno – sostengono i pendolari – serve un bacino di utenza molto ampio di lavoratori dei servizi essenziali che debbono recarsi sul posto di lavoro e l’assessore regionale Mauro Alessandri non ha ben valutato e ponderato gli effetti di questa riduzione di orario che non tiene conto delle esigenze dell’utenza”.