“Ritengo necessario che in una fase di piena emergenza pandemica, sociale, politica ed economica, sia la classe dirigente che i corpi sociali intermedi debbano dimostrare di essere dei veri patrioti”.

Lo dichiara in una nota Riccardo Pedrizzi dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Latina, già senatore e presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

“E’ necessario che da ogni schieramento politico, da ogni aggregazione sociale arrivi il contributo dei ‘migliori’, data la necessità un gabinetto di guerra che si ponga al servizio del Paese. – continua il senatore -. Si può peraltro già intuire, dalle sue testimonianze del passato quale sia l’architrave del pensiero dell’ex Presidente della Bce: idee riformiste, non stataliste, anche rispetto al debito buono, al deficit spending per investimenti, in direzione opposta alle politiche assistenzialiste come il reddito di cittadinanza, in linea con l’etica del lavoro, della competenza, del merito e del sacrificio. Idee, principi e valori che possono contribuire a non far fallire la sua missione di salvataggio del Paese”.

Pedrizzi ricorda anche come negli anni Novanta, nella fase delle cosiddette privatizzazioni dell’apparato produttivo statale, insieme ad altri esponenti politici, avesse denunciato i tentativi di intromissione e di speculazione sull’economia italiana che Draghi, quale Direttore generale del Tesoro, sembrava aver avallato, ma di averne successivamente apprezzato il ruolo di salvatore della Patria e della nostra dignità nazionale nella gestione della fase critica in cui da presidente della Bce contro i Paesi del Nord Europa e la stessa Bundesbank, mise in campo i suoi bazooka per creare un argine, che si mostrò determinante e fondamentale, alla speculazione contro di noi.

“Serve oggi la massima coesione sociale e l’assunzione di una responsabilità diretta di tutti i partiti per dare all’Italia una rappresentanza politica, credibile, competente e di esperienza che sappia affiancare Draghi nel modo adeguato, così come c’è bisogno di coinvolgere ai massimi livelli, i corpi sociali intermedi, che il premier incaricato ha già dichiarato di voler consultare”, conclude Pedrizzi.