“Le immagini contestate le ho scaricate facendo il backup da telefono a computer e non ho controllato tutto il materiale spostato dalla chat che uso abitualmente”. Questa la difesa del ragazzo di 24 anni arrestato perché trovato in possesso di video (oltre 300) e immagini pedopornografiche. A lui era arrivata la polizia postale – coordinata dalla Procura di Roma – proprio per una foto di questo tipo postata sulla piattaforma Kik.

Si tratta di un’App di messaggistica istantanea, simile a Snapchat e WhatsApp, nata nel 2010. Il suo funzionamento è simile ad altre: si scarica il software, ci si registra inserendo l’indirizzo e-mail, impostando una password e scegliendo un nome utente.

Questa mattina il giovane operaio è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina Giorgia Castriota. A lei ha spiegato come sarebbe entrato in possesso del materiale secondo gli investigatori raccapricciante.

L’avvocato ha contestato la misura dei domiciliari, perché ormai tutto è stato sequestrato e non ci sarebbe il pericolo di reiterazione del reato. Il gip però è stato di diverso avviso e ha convalidato l’arresto e disposto – come chiesto dal pubblico ministero di Roma – la misura cautelare. Il 24enne attenderà ora l’evolversi del procedimento penale a casa della nonna, dove vive.

Le indagini dell’inchiesta, che è partita dalla Capitale e che vede coinvolte altre persone, intanto continuano anche con l’analisi dei due hard disk sequestrati al ragazzo, del pc e del suo telefono cellulare.