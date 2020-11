Infrastrutture e sviluppo, un binomio imprescindibile e non solo in provincia di Latina.

Quello che manca da decenni è la capacità di fornire ad un territorio di oltre 600mila abitanti collegamenti veloci e sicuri con il resto dell’Italia e dell’Europa.

“Apprezziamo e sosteniamo con convinzione – spiega il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano – l’iniziativa popolare promossa dal Comitato permanente per l’Incolumità stradale degli abitanti di Formia rappresentato da Gaetano Quercia e Gaetano Merenna che, a giusta ragione, chiede alla Regione Lazio e al Governo centrale di non ignorare una richiesta che arriva da un territorio dalle grandi potenzialità e strategico e che, da oltre mezzo secolo, attende investimenti importanti per migliorare la viabilità interprovinciale e non solo”.

In questo contesto un ruolo strategico è rappresentato dalla Pedemintana di Formia.

“Ho sempre sostenuto – spiega il Sindaco di Gaeta – che la Pedemontana rappresenta un’importante opportunità di crescita economico-produttiva del comprensorio. Uno sviluppo sostenibile del nostro Golfo che non può avvenire se non tuteliamo la qualità della vita dei nostri concittadini anche grazie alla Pedemontana che, come denunciato dal Comitato, non è stata, purtroppo, inserita tra le priorità progettuali della Regione per la definizione del Piano nazionale per la Ripresa e la Resilenza”.

Da qui la richiesta che Mitrano rivolge a tutti i sindaci e forze politiche di unire le forze per far arrivare al Governo centrale una richiesta comprensoriale.

“Uniamo gli sforzi perché la dorsale Tirrenico-Adriatica che si congiunge alla Campania, ha ricadute non solo locali ma anche di carattere regionale e nazionale!. La giunta regionale del Lazio ha congelato le aspettative non solo dei cittadini di Formia ma dell’intero Golfo di Gaeta. Dall’esame della delibera – continua Mitrano – tra le priorità progettuali della Regione Lazio per la definizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilenza, non troviamo alcun riferimento alla Pedemontana”.

Un’assenza ancora più grave se si pensa che invece, nella delibera del 5 novembre 2020, viene stanziato un miliardo di euro per la “Trasversale Lazio Sud-Adriatica”, una sorta di superstrada veloce che dall’Abruzzo, passando per Cassino si conclude all’ingresso di Formia in località Santa Croce.

“A mio avviso – conclude Mitrano – la Pedemontana di Formia è tra le opere prioritarie del Lazio se vogliamo davvero modernizzare un territorio che per troppi anni è messo ai margini di uno sviluppo regionale e comprensoriale. L’ennesima disattenzione e dimostrazione, purtroppo, che fa emergere una grave mancanza di rispetto dei cittadini del Lazio meridionale da parte di Roma. Fino a prova contraria, la Regione Lazio si conclude a sud con il Golfo di Gaeta ed il fiume Garigliano che sancisce il confine naturale con la vicina Campania”.