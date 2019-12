Il Governo, nel corso della discussione sulla legge finanziaria ha accolto l’ordine del giorno mirato al completamento della variante stradale 7 ”Pedemontana di Formia”.

“Il governo tramite il sottosegretario Misiani ha accolto questo atto importante per la rete viaria del Lazio Meridionale.Chi risiede o per qualsiasi motivo visita il territorio del sud pontino – spiega Raffaele Trano, deputato del Movimento 5 Stelle – ricorda per sempre le lunghe code ed i frequenti incidenti stradali. L’attraversamento di Formia in particolare è diventato un collo di bottiglia tra il Lazio alla Campania, un tappo allo sviluppo economico ed in particolare quello turistico, oltre che ormai un problema di ordine pubblico. In questi anni si è ascoltato di tutto: dalla strada a 4 corsie al tunnel sottomarino. Ho reputato invece più sensato prendere in considerazione il progetto della ‘Pedemontana leggera’ per il quale da una ricognizione risultano stanziati al 31 maggio 2018 quasi 80 milioni di euro”.

Il gap infrastrutturale della provincia di Latina e del Lazio resta una criticità ancora lontana dall’essere risolta.

“Di queste mie considerazioni abbiamo ragionato con i sindaci del Lazio Meridionale del comprensorio, durante l’incontro programmato a metà dicembre da Confcommercio Lazio Sud proprio a Formia e fortemente voluto dal presidente Giovanni Acampora. In quella sede, insieme al collega del pd Claudio Mancini, avevamo fatto fronte comune per dare una risposta – spiega Trano – alle esigenze di una viabilità risalente in gran parte agli anni sessanta o all’epoca romana”.

Con l’ordine del giorno si impegna inoltre l’attuale legislatura allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di un nuovo asse viario, per i collegamenti tra Formia e Cassino.

“Su questo secondo tema altrettanto importante, ci eravamo confrontati anche con sindaci del cassinate ed i rappresentanti degli imprenditori che ci avevano sollecitato di intervenire sul collegamento Formia – Cassino, dove, oltre ad un problema di sicurezza stradale, trovare – conclude Trano – sul proprio percorso un sinistro o semplicemente un autotreno vuol dire percorrere 40 km a passo di formica”.