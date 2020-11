La giunta guidata da Nicola Zingaretti avrebbe deciso di escludere la Pedemontana dai progetti che finanzierà lo Stato, un’opera che non solo la città di Formia ma l’intera provincia di Latina aspetta da oltre 40 anni.

“La Pedemontana la aspettiamo da decenni, Formia è l’unica città che non ha un attraversamento a monte e viene massacrata dal traffico pesante, un disagio che si ripercuote sull’intera provincia di Latina. Ora che la possibilità di poter finanziare questa opera pubblica era diventata realtà, Zingaretti e soci la fanno sparire come se niente fosse e si rimangiano quanto approvato nel documento economico di appena un anno fa”.

Il rferimento corre all’impegno assunto dalla Regione Lazio anche a fronte dello stanziamento dell’Anas di 170milioni.

“Tutto ciò è vergognoso se pensiamo che dei 17 miliardi di euro che lo Stato destinerà alla Regione Lazio proprio dai fondi europei bastava investire almeno 100milioni per mostrare vicinanza al territorio e per dare il via a una infrastruttura che risolverebbe le gravi problematiche di viabilità, economiche e sociali non solo di Formia ma di tutta la Provincia di Latina”.

Per questo Zangrillo ha deciso di chiedere sostegno ai consiglieri Regionali e ai parlamentari di Fratelli d’Italia.

“Ho scritto a tutti i nostri rappresentanti nelle istituzioni per proporre emendamenti e intervenire. Dopo 40 anni – continua Zangrillo – è giunto il momento di passare ai fatti, di alzare la voce e questa è un’occasione che la città di Formia, il sud Pontino e l’intera Provincia non può farsi scappare, non possono passare altri 50 anni, ora basta”.

A raccogliere per primo l’invito di Zangrillo è stato il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini che si sta già battendo per un’altra importante infrastruttura la Roma-Latina.

“L’esclusione della Pedemontana di Formia così come i tagli che Zingaretti vuole apportare al progetto della Roma-Latina sono manovre che danneggiano gravemente il nostro territorio e ci fanno capire che Zingaretti e compagni vivono solo di annunci mentre all’atto pratico quando si tratta si stanziare soldi e rendere concrete le soluzioni ai problemi di interi territori, vengono clamorosamente meno. E’ un’opera pubblica di cui si parla da troppo tempo e che non può più aspettare, la sua realizzazione così come quella della Roma-Latina creerebbe un corridoio viario veloce, sicuro e soprattutto moderno. Come Fratelli d’Italia sia in Regione che in parlamento ci faremo portavoce anche delle istanze che arrivano da Formia, perchè per noi i territori sono comunità da rispettare e non piazze elettorali da sfruttare.”