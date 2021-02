La Pedagnalonga di Borgo Hermada è stata rinviata al prossimo settembre. L’evento è ora è in programma per il prossimo 26 settembre, spostato di oltre cinque mesi rispetto alla precedente data ipotizzata per il 25 aprile.

La data è stata comunicata dagli organizzatori con l’obiettivo di provare a immaginare una situazione sanitaria che possa continuare progressivamente a migliorare nei prossimi mesi. C’è comunque la consapevolezza che, almeno per qualche tempo, sarà impensabile organizzare l’evento con la serenità delle precedenti edizioni che avevano portato la Pedagnalonga a coinvolgere oltre 6.000 persone tra la corsa podistica e la passeggiata eno-gastronomica di primavera.

“In questo periodo storico è veramente complicato ipotizzare cosa accadrà da qui all’estate, tuttavia una manifestazione come la nostra ha l’obbligo di farsi trovare pronta a tutti gli scenari, per questo stiamo lavorando da molto tempo per capire come operare nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole – a spiegato il presidente Pasqualino Sicignano – il nostro interesse è quello di tutelare i partecipanti e per questo lo scorso anno abbiamo deciso fin dalle prime avvisaglie del Covid di non organizzare la Pedagnalonga con la pandemia che stava iniziando a cambiarci la vita.

Oggi, a distanza di tempo, possiamo e dobbiamo ragionare su come portare avanti una tradizione iniziata nel lontano 1973 e che mai prima d’ora era stata interrotta: solo il Covid è riuscito nell’intento di bloccare l’evento più partecipato del nostro territorio e noi, vista la situazione, abbiamo dirottato le risorse previste sulla solidarietà devolvendo sussidi alle famiglie in difficoltà nella nostra comunità”.

“Possiamo ipotizzare due scenari a settembre – ha continuato – quello più positivo possibile ci darebbe la possibilità di organizzare una corsa podistica da 21 km con una partenza intelligente e divisa per onde, con un numero di partenti massimo per ciascuno start, a questo si unirebbe la nostra storica passeggiata eno-gastronomica nelle campagne del Borgo sicuramente più limitata delle precedenti edizioni, facendo rispettare il distanziamento.

Se le condizioni dovessero restare simili a quelle attuali si potrebbe optare per una corsa podistica a numero chiuso, organizzata a inviti e con partenze scaglionate con un numero molto limitato di persone, e proporre una modalità diversa per la passeggiata”.