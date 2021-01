Impennata della curva dei contagi in provincia di Latina. Stando quanto riportato nel bollettino ufficiale della Asl di Latina oggi i nuovi positivi sono 374.

Cinque le persone che hanno perso la vita, ad Aprilia 1, Corri 1, Gaeta 1, Latina 1 ed uno fuori provincia, a causa delle complicazioni legate al Covid 19 e ben 285 i decessi totali da inizio pandemia.

I casi totali sono 15.488 e 95 i negativizzati nelle ultime 24 ore.

Un dato legato non tanto all’allentamento delle misure in atto quanto ai sovraffollamenti nel periodo pre natalizio e ai nuovi focolai rilevati nelle case di cura per anziani come quella di Castelforte e a Formia.

Nello specifico i nuovi casi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia 51, Bassiano 1, Castelforte 22, Cisterna 11, Cori 3, Fondi 3, Formia 21, Gaeta 9, Itri 2, Latina 93, Lenola 5, Maenza 2, Minturno 33, Monte San Biagio 2, Norma 2, Pontinia 9, Ponza 1, Priverno 12, Roccagorga 7,

Sabaudia 2, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 7, Sermoneta 2, Sezze 28, Sonnino 6, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1 e Terracina 33.

L’esito di quanto avvenuto tra Natale e Capodanno in termini di contagi si potrà vedere solo nelle prossime settimane e il timore è che se questi sono i numeri non si potrà che peggiorare.

Resta alta l’allerta quindi mentre prosegue la campagna di vaccinazione contro il Covid 19 nel Lazio e in provincia di Latina ma i prtossimi mesi potrebbero essere particolarmente duri e segnati da altre vittime mentre la pressione sulle terapie intensive resta ancora troppo alta.

Sono ventuno i casi con link alla RSA Domus Aurea di Castelforte dove e’ in corso l’indagine epidemiologica.