Una segnalazione dal sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha allertato, nella serata di ieri, gli abitanti delle isole pontine.

E’ stato segnalato, infatti, un terremoto a largo di Sabaudia.

Non particolarmente forte, magnitudo 2,6, e con l’epicentro decisamente in profondità, circa 12 chilometri.

Dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Latina informano che non ci sono state richiese di intervento, per cui niente danni a cose o persone. Fortunatamente non si sarebbero registrati danni a cose o persone.