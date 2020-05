Paura nel pomeriggio di oggi, 20 maggio 2020, sulla Pontina. All’improvviso, mentre era in transito l’auto ha preso fuoco.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Aprilia che hanno proceduto alle operazioni di spegnimento valse ad evitare ulteriori conseguenze ad entrambi i serbatoi, di benzina e Gpl, che alimentavano la vettura.

I fatti si sono verificati all’altezza del km 51 e stando i rilievi le cause sembrerebbero di natura accidentale in quanto l’auto era in movimento.

Non si registrano persone coinvolte.