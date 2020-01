Attimi di paura la scorsa notte a Latina.

Una donna ha chiamato il 113 dicendo di essere minacciata.

“Arrivate presto, il mio ex convivente è sotto casa con una pistola“ sono state le parole pronunciate con la richiesta di intervento.

Immediatamente due equipaggi della squadra volante, hanno raggiunto l’abitazione.

La donna ha raccontato agli agenti che poche ore prima, verso le 23, l’uomo l’aveva aggredita sotto casa impugnando l’arma, mentre era scesa per una passeggiata insieme con una amica. In quella circostanza era riuscita a divincolarsi dalla presa dell’uomo riuscendo a rifugiarsi in casa.

La donna ha poi denunciato di subire da tempo comportamenti ossessivi e persecutori, tali da indurla a separarsi: ciò aveva avuto i comportamenti del’ex convivente che l’aveva pedinata e minacciata al punto da renderle la vita impossibile.

L’uomo è stato trovato all’interno della sua abitazione dove, dopo una meticolosa perquisizione, è stata trovata anche l’arma che aveva utilizzato poche ore prima.

Si tratta di una fedele riproduzione di una pistola semiautomatica Beretta, calibro 9 che, agli occhi di una persona poco esperta, può apparire come un’arma autentica ed offensiva.

Già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e arrestato per maltrattamenti in famiglia e stalking.