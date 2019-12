Un albero si è abbattuto in strada questa mattina a Formia.

E’ accaduto in pieno centro, in Largo Paone.

L’albero ha sfiorato un’auto in transito e per fortuna non ci sono stati feriti.

Tanti i disagi per la viabilità in un sabato pre natalizio in cui le persone si stanno affrettando a fare gli ultimi acquisti.

Il maltempo di queste ore torna a sottolineare, ancora una volta, la mancanza di manutenzione di cui non solo Formia ma tutti i Comuni della provincia di Latina sono, purtroppo, protagonisti.