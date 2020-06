Fiamme ieri in un appartamento a Fondi. Sul posto immediato l’intervento, dopo la segnalazione, ai vigili del fuoco.

L’abitazione in cui si segnalava l’incendio era al 4 piano di una palazzina.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e dichiarato inagibile la casa in via precauzionale. Sono ora in corso le indagini, in collaborazione con la polizia, per chiarire le cause del rogo. Fortunatamente l’inquilino non era in casa.