Allo Spallanzani con i primi 5 operatori della sanita’ appena vaccinati. Inizia una fase nuova, un altro passo in avanti.

“Grazie alla scienza sconfiggeremo il Covid” spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che aggiunge in un video postato sul suo profilo social “Il 29 gennaio 2020 arrivarono allo Spallanzani i primi due turisti cinesi malati di Covid ed è iniziata la tragedia che conosciamo. Oggi qui ci sono state le prime vaccinazioni. Non è la fine, è solo l’inizio della fine. E’ il primo giro di boa”.

La campagna vaccinale, infatti, sarà lunga. Dovrà coinvolgere milioni di persone. Si dovrà raggiungere la cosiddetta immunità di gregge e questo significa che i prossimi mesi saranno cruciali, segnati ancora da tanti malati e, putroppo, da molti decessi.

“Però è un segnale di speranza e io credo che questa giornata vada dedicata alle vittime, a coloro che non ce l’hanno fatta, coloro che sono scomparsi: donne, uomini, anziani. A chi è malato in questo momento e soprattutto agli operatori della sanita’ italiana che sono stati in trincea a combattere e che hanno fatto la differenza e alla scienza che in tempi record ci ha dato un vaccino per combattere. Una giornata di speranza che va vissuta con dedizione, passione e soprattutto con la consapevolezza che ancora ci aspettano mesi lunghi da combattere”.

I primi ad essere vaccinati saranno personale medico degli ospedali e delle RSA oltre ai pazienti qui ricoverati.

La priorità, infatti, è tutelare chi svolge un ruolo fondamentale nell’assistenza e i più fragili.