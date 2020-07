Un plauso, ma anche qualche domanda alla quale non sembra facile dare risposta. In una nota diffusa in giornata, Pasquale Cardillo Cupo, Presidente della Commissione edilizia, viabilità, lavori pubblici Provincia di Latina, interviene sulla paventata costruzione del così detto ‘Ospedale del Golfo’.

Un’opera che sembrerebbe in via di definizione visto che, come sottolinea lo stesso presidente, il progetto è stato consegnato pochi giorni fa alla Azienda unità sanitaria locale di Latina, dopo che sul Bollettino regionale il progetto stesso era inserito nel piano di edilizia della Regione Lazio.

E’ stata individuata anche l’area, ovvero la ex Enaoli, per alto già di proprietà della Regione, per cui l’iter stesso della procedura dovrebbe risultare anche veloce.

“In verità – sottolinea Cardillo Cupo – la posizione scelta di Formia è felice perché andrebbe a coprire e servire il servizio sanitario che abbraccia oltre che la zona costiera e collinare della provincia di Latina anche una porzione della vicina Frosinone”.

Qualche dubbio e perplessità il presidente, visto il suo ruolo in provincia, lo rileva in merito alla viabilità. Una struttura del genere potrebbe congestionare il traffico.

Non solo. Che dire dei tempi di realizzazione: “Un’opera del genere – conclude la nota di Cardillo Cupo – appartiene a quel novero di monoliti che segnano il destino presente e futuro di un intero territorio, per questo andrebbe studiata bene la fattibilità del progetto relativo alle arterie stradali e ai collegamenti anche con la ferrovia. L’importanza dell’opera e la positiva rilevanza dell’impatto sul territorio non devono trovarci impreparati nei vari settori, occorrendo la massima collaborazione per una struttura che rappresenta di per sé un evento nella storia del territorio, perché ideologie, partiti, politica sono di quarto grado rispetto a un bene comune assolutamente prioritario come quello concernente la sanità”.