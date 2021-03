L’entrata del Lazio in zona rossa proprio a ridosso della Pasqua ha indotto il vescovo della diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, Mariano Crociata, ad intervenire dando alcune indicazioni ai fedeli per affrontare al meglio questo importantissimo periodo dell’anno.

Uno dei primi provvedimenti è stato la sospensione del catechismo sospeso e di tutte le attività religiose che comportino assembramenti, anche se in preparazione alla Pasqua.

La comunicazione è arrivata a tutto il clero pontino e riguarda le attività pastorali, tenute in parrocchia, durante questo periodo di “zona rossa” che durerà fino alla Pasqua.

“Volendo cogliere il senso di quelle restrizioni, volte a contenere il più possibile uscite, movimenti esterni e assembramenti in quanto occasioni di potenziale contagio, ritengo di dovervi invitare a limitare al necessario le attività”. Queste le parole di Crociata.

Quindi, sospensione de “il catechismo in presenza e tutte le attività che comportino movimento o assembramento in chiesa. Sono consentite le celebrazioni e i momenti di preghiera che garantiscono che i fedeli rimangano al loro posto in chiesa (anche la Via crucis, se non comporta alcuna forma di processione; mentre sono da escludere le liturgie penitenziali). Non è opportuna in queste settimane la benedizione delle case”.

Il suggerimento a questo proposito, è di evitare che “la sospensione della catechesi dei ragazzi in presenza interrompa del tutto il cammino formativo”.

Riguardo il discorso delle celebrazioni di cresime e comunioni, Monsignor Crociata ha annunciato “di considerare attentamente l’opportunità di fare slittare verso l’inizio dell’estate, o anche all’autunno, la celebrazione delle Prime Comunioni e delle Cresime qualora il cammino di formazione abbia bisogno di essere completato”.

La celebrazione della messa pasquale, infine: “Quest’anno celebreremo la Messa crismale, il mercoledì santo pomeriggio, alla quale sarete invitati voi presbiteri e diaconi, oltre che i membri laici del Consiglio pastorale diocesano. In particolare, considerata anche l’entrata in vigore dell’ora legale, confermo che non è opportuno iniziare la Veglia pasquale prima delle 19.30”.