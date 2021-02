Si parte. La campagna vaccinale contro il Covid 19 parte oggi in tutto il Lazio. I primi ad essere vaccinati, come noto, sono gli ultra ottantenni.

A prenotarsi per il vaccino, su una popolazione di quasi mezzo milione di persone, sono stati in 215 mila circa (anche se la campagna di prenotazione va avanti e c’è ancora tempo). Il vaccino inoculato darà quello di Pfizer/Biontech.

In provincia di Latina ha prenotato la propria prestazione circa la metà dei 40mila ultraottantenni presenti sul territorio.

Come da piano regionale, nella nostra provincia verranno somministrati 270 vaccini al giorno, divisi tra le cinque postazioni che andranno a coprire tutto il territorio provinciale. Dalla Clinica Città di Aprilia, scendendo verso Latina (nel tendone allestito all’esterno del Goretti), quindi Priverno, nella struttura di Madonna delle Grazie, Formia (ospedale Dono Svizzero) e Fondi (San Giovanni di Dio).

Si comincia, e questo è l’importante. La macchina è stata stasa in moto. Per ora verranno utilizzati i sieri di Pfizer e Moderna, mentre quello di AstraZeneca è destinato a coloro che hanno meno di 55 anni. La speranza è che si possa fare il più presto possibile, anche se le difficoltà, soprattutto all’inizio, saranno tante. Organizzativa prima di tutto, ma anche di approvvigionamento del farmaco. Sta di fatto che finire gli ultra ottantenni per i primi di maggio, come pensa la regione, sarà di fatto impossibile. Staremo a vedere.

Per le prenotazioni, infine, basta visitare il questo link per tutte le info