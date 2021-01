La realizzazione di importanti progetti sportivi, sociali e culturali per la città e la costruzione di una rete tra cittadini, imprese e istituzioni è l’obiettivo strategico che possa portare a iniziative di elevato spessore, rivolte soprattutto alle giovani generazioni.

Parte oggi l’attività dell’Associazione “CSC – Città Sport Cultura“, la nuova realtà di Latina presentata pubblicamente a Dicembre che ha già avuto importanti adesioni e collaborazioni ed ha coinvolto molte delle eccellenze professionali, imprenditoriali, culturali e sportive che, facendo squadra, intendono mettersi al servizio della comunità.

Il primo obiettivo, nato dalla collaborazione tra l’attuale amministrazione comunale e la CSC, è quello di far nascere al centro della città di Latina, già nella prossima primavera, il primo vero Skatepark e centro federale FISR.

Tra gli altri obiettivi futuri il primo campo pratica e pitch & putt di golf in partnership con la Federazione Italiana golf e la Rider Cup 2023, il Padel Tour (primo torneo a tappe maschile e femminile della provincia) ed il progetto per lo sviluppo della cultura del calcio femminile in collaborazione con la FIGC.

Oltre allo sport, la cultura ha un ruolo fondamentale. Il progetto innovativo “Password Studiare” insieme e per l’università la Sapienza lo conferma. Un’attrattiva unica che consentirà agli studenti delle facoltà di Latina di usufruire di numerosi benefit e servizi a condizioni molto favorevoli : un nuovo modo per incentivare lo studio, accogliere gli studenti e rendere la vita universitaria piacevole e spensierata.

E’ per aggregare nuove realtà e far conoscere al meglio i progetti in corso, che da oggi la CSC ha lanciato la campagna associativa alla quale ogni cittadino potrà aderire. Con la propria adesione si potrà partecipare, essere coinvolti ed essere costantemente aggiornati sulle attività dell’associazione, usufruendo anche di numerosi vantaggi, benefit ed agevolazioni messi a disposizione dai tanti Partner ed avere la possibilità di conoscere e approfondire diversi servizi professionali di alto livello in molti settori. Si tratta, appunto, di una cifra simbolica destinata prima di tutto a contribuire alla realizzazione dei progetti dell’associazione e alla crescita della rete.

“Vogliamo dare spazio e mettere in evidenza le tante potenzialità e la vitalità di tanti professionisti, imprenditori ed attività economiche di Latina e del nostro territorio – afferma Stefano Pedrizzi, ideatore e segretario generale della CSC – Creando una rete snella, dinamica ed estremamente concreta, puntiamo a fornire vantaggi e tante occasioni, ai cittadini come alle imprese. Una rete virtuosa in cui a prevalere deve essere la città, la sua crescita culturale e sociale, in collaborazione con le istituzioni. Ringrazio tutti i membri dell’ organigramma, i tanti partner e i testimonial che stanno credendo nelle nostre iniziative cogliendo l’opportunità di avere una vetrina interessante e poter far parte di una rete virtuosa di collaborazioni”.

Per tutte le informazioni e adesioni è possibile consultare il sito www.cittasportcultura.it sezione Associati a Noi.