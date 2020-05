Tre comparti strategici, l’abbigliamento, gli esercizi al consumo come i bar e ristoranti, i servizi alla persona come per esempio centri estetici, parrucchieri e barbieri al centro dell’incontro che si è svolto con la regione Lazio.

Il fulcro della discussione ha riguardato l’analisi delle strategie migliori per arrivare alla riapertura di questi comparti fermi ormai da oltre due mesi con ricadute pesantissime in termini di occupazione, fatturato ed indotto.

In questi giorni si sono sommate le manifestazioni di dissenso che hanno posto in luce, soprattutto per il comparto benessere ed estetica, l’incomprensibile decision del Governo di posticiparne a giugno la riapertura.

Tantissimi, infatti, si sono detti pronti ad affrontare con il massimo rigore e rispetto della sicurezza questi mesi che saranno caratterizzati dalla convivenza con il Covid 19.

Per Confcommercio Lazio oltre al presidente Acampora e al direttore regionale Di Cecca, hanno partecipato il vicedirettore nazionale della Fipe Confcommercio, Luciano Sbraga, il direttore nazionale di Federmoda Confcommercio, Massimo Torti e il presidente di Benessere e Bellezza Confcommercio Sud, Elena Nardone.

L’assessore regionale allo sviluppo economico, Paolo Orneli, ha ribadito che nel caso dell’abbigliamento per esempio, la garanzia del distanziamento sociale, l’indicazione di lavarsi le mani e indossare la mascherina quando si provano gli abiti, l’utilizzo di dispenser non solo all’ingresso dei locali ma anche in prossimità dei camerini di prova.

Nel caso di bar e ristoranti vale il distanziamento dei tavoli e tutte quelle norme che sono alla base dei protocolli che hanno già consentito il funzionamento in sicurezza della ristorazione collettiva. Sarà inoltre molto importante la raccomandazione di favorire le prenotazioni online e telefoniche.

Per quanto concerne i servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici, molto importanti saranno le indicazioni per la garanzia delle norme igieniche attraverso la possibilità di ingressi contingentati, il distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine e di dispositivi monouso.

“Riavvio delle attività con ripartenze graduali e per settori nel rispetto delle linee guida nazionali e conformemente ad un decalogo regionale con indicazioni chiare, elaborate di concerto con il comitato tecnico scientifico regionale. Noi siamo – spiega Acampora – già al lavoro da tempo con interlocuzioni a livello nazionale con le rappresentanze delle categorie e pronti con protocolli di autoregolamentazione per rappresentare le specificità dei singoli comparti. Rimetterci in moto prima possibile per evitare il collasso irreversibile del sistema”.

Confcommercio Lazio, con gli interventi mirati di Torti (Federmoda), Sbraga (Fipe), e Nardone (Benessere&Bellezza), ha portato all’attenzione di tutti i presenti, e prontamente trasmesso in Regione, le linee guida condivise con le singole categorie, in conformità con il protocollo del 24 aprile sottoscritto con le organizzazioni sindacali.